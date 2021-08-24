В Украине появился новый праздник. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.

Об этом Владмир Зеленский сообщил в обращении ко Дню независимости.

«Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в День крещения Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ», — заявил президент.

Отметим, День крещения Руси-Украины отмечается 28 июля.