Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности,- МИД

В МИД Украины опровергли информацию о якобы «захваченном» в Кабуле (Афганистан) украинском самолете.
«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о „захваченном самолете“, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.
Спикер МИД подчеркнул, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, «безопасно вернулись в Украину». Он напомнил, что состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.
«Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой», — рассказал Николенко.
Он подчеркнул, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.
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