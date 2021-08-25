Президент Эстонии сделала заявление о вступлении Украины в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако, Украина не подходит под требования членства в ЕС.
Об этом Кальюлайд заявила в интервью «Европейской правде».
По ее словам, нужно какое-то решение для Восточных партнеров: «либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии, — ред)».
«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!», — заявила Кальюлайд.
Президент Эстонии заявила, что в ЕС готовы помогать этим изменениям, «но работу выполнять вам, и это тяжелая работа».
Напомним, в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС.
Ранее Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО.
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