Агрессия РФ остается «красной линей» Запада, - замгенсека НАТО

Крымская платформа является очень важной инициативой Украины и получила очень позитивный отклик со стороны международного сообщества и евроатлантического сообщества, отмечает заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Это то, что полезно и его нужно использовать. Этот вид постоянного внимания и давления на Россию — то, что нужно продолжать. Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей красной линией политического Запада. Это то, что мы никогда не можем принять — агрессивные территориальные изменения в Европе — и именно поэтому для Украины мы все настоящие друзья на долгосрочную перспективу», — сказал Джоанэ в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Замгенсека НАТО поприветствовал эту инициативу украинского руководства. «Для международного сообщества и демократических стран-единомышленников важно продолжать держать эту тему очень высоко на международной повестке дня. Все союзники, НАТО, ЕС по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию», — подчеркнул он.

В то же время, замгенсека НАТО выразил надежду на то, что эта инициатива также принесет структурированный механизм на политическом, практическом и экспертном уровнях.

«Я считаю, что это что-то очень важное. Я рад видеть важный уровень международного участия: главы государств, премьер-министры, министры, ЕС и НАТО. Поэтому я считаю, что это инициатива, которая не только является важным событием — именно поэтому мы здесь, — но я также думаю, что это будет очень полезным инструментом для того, чтобы эта тема оставалась очень высоко в повестке дня международного сообщества, а также чтобы использовать все дипломатические средства, чтобы повлиять на разговор вокруг Крыма», — добавил Джоанэ.