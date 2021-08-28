За сутки запасы угля на ТЭС выросли на 5700 тонн, - Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций за прошедшие сутки (27 августа) увеличились на 5700 тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистические данные Министерства энергетики.
Так, за сутки на ТЭС поступило 53400 тонн угля, а использовано было 47700 тонн.
Больше всего угля поступило на Бурштынскую (17,2 тыс. т), Кураховскую (8,8 тыс. т) и Запорожскую (6,3 тыс. т) ТЭС. Все три станции принадлежат «ДТЭК Энерго».
По состоянию на 28 августа на складах ТЕС находится 731 900 тонн угля. Из них 489200 тонн угля «газовой» марки и 242600 тонн антрацитового угля.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.
В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту. В частности компания ДТЭК начала поставки угля из Польши подписав договор об импорте 320 тыс. т.
27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» сообщили о подписании контракта на поставку угля из США.
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