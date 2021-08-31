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Еврокомиссия готова провести консультации с Украиной по «Северному потоку-2»

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Еврокомиссия готова провести консультации с Украиной по «Северному потоку-2»

Европейская комиссия заявляет о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта «Северный поток-2», который угрожает безопасности Украины.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили во вторник в Европейской комиссии. «Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях», — сообщили в ЕК.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС «по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины». «Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы», — заверили в Брюсселе.

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Как сообщалось, 22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по «Северному потоку-2» после официального объявления о сделке между Германией и США. В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. В соответствии с договоренностями между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода «Северный поток-2» ФРГ обязуется принимать меры, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

ЕС, Еврокомиссия, Северный поток-2
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