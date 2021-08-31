Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передали в ГБР

Уголовное производство по делу о ДТП, которое произошло 23 августа в Дарницком районе Киева, передано в подследственность Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба полиции столицы.
«Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследований процессуальный руководитель, учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта — народного депутата Украины», — отмечается в сообщении.
По данным полиции, автомобиль «Ауди», в котором находился народный депутат Александр Трухин («Слуга народа»), не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль «Форд», который двигался впереди. «Форд», в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Дэу». В результате тройной аварии пострадали шесть человек.
На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились рядом с автомобилями, поэтому возник вопрос подтверждения личности водителя «Ауди» в момент аварии.
«Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем „Ауди“ находился мужчина, как выяснилось — народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания», — отмечают в полиции.
В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом, в данном случае народным депутатом, процессуальный руководитель обязуется изменить подследственность.
«Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства в соответствующий правоохранительный орган. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследований. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме будут переданы в ГБР», — объясняют правоохранители.
Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рассчитывает на непредвзятость в расследовании дела о ДТП с участием Трухина и на максимально жёсткую реакцию со стороны правоохранительных органов в случае подтверждения сопутствующих с этим происшествием фактов.
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