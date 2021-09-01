Белый дом подтвердил сегодняшнюю встречу Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден в среду примет президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее встреча была перенесена с 31 августа на 1 сентября.

В сообщении говорится, что Байден намерен подтвердить неизменную поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе.

Совместной пресс-конференции по итогам переговоров лидеров в расписании Байдена нет.