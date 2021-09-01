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Первая страна в мире обязала Apple и Google разрешить сторонние платежи

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Первая страна в мире обязала Apple и Google разрешить сторонние платежи

Google и Apple должны будут открыть свои магазины приложений для альтернативных платежных систем в Южной Корее, что угрожает их прибыльным комиссионным от цифровых продаж, пишет The Wall Street Journal. Южная Корея стала первой страной, в которой будет действовать подобное ограничение для Google и Apple.

Национальное собрание приняло поправки в законодательство, которые ставят под угрозу доминирование технологических гигантов над тем, как приложения на их платформах продают свои цифровые товары. После того, как его подпишет президент Мун Чжэ Ин, он станет законом.

Вносятся поправки в закон о телекоммуникационном бизнесе Южной Кореи, которые запрещают крупным операторам рынка приложений требовать использования своих же платежных систем для покупки приложений. Закон также запрещает операторам необоснованно задерживать модерацию приложений или необоснованно удалять их из магазинов.

За нарушение предусматривается штраф в размере до 3% от доходов компаний в Южной Корее.

«Поскольку законопроекты с аналогичными последствиями предлагаются в США и Европе, законопроект Южной Кореи станет краеугольным камнем для законодательного регулирования платформ рынка приложений во всем мире», — сказал Хан Сан Хюк, председатель Комиссии по коммуникациям Кореи, регулирующей деятельность СМИ.

В США разработчик видеоигры Fortnite — компания Epic Games — ведет с Apple спор в суде с лета 2020 года из-за добавления в игру функцию оплаты в обход App Store и Google Play. Как утверждает Epic Games, это было сделано из-за 30-процентной комиссии, взимаемой магазинами. В ответ Apple удалила учетную запись разработчика из своего магазина. В ходе первого разбирательства суд встал на сторону Apple, Epic Games обжаловала решение.

В рамках этого разбирательства глава Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда. Он опроверг заявления Epic Games о том, что корпорация нарушает требования о честной конкуренции. По мнению Кука, если суд разрешит использовать сторонние торговые площадки в дополнение к App Store, это станет проблемой для пользователей, в том числе из-за риска мошенничества.

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В марте антимонопольное расследование в отношении Apple начал британский регулятор. Ведомство сочло, что запрет на использование сторонних платежных систем в приложениях для App Store может ограничивать конкуренцию. В Apple в ответ заявили, что ее условия «справедливые и равные». В компании добавили, что готовы сотрудничать с властями. Еврокомиссия также обвинила американскую корпорацию в нарушении антимонопольных норм: по ее данным, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store «завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ за счет 30-процентной комиссии, которую Apple берет с конкурентов за стриминг их контента».

27 августа Apple объявила, что позволит разработчикам информировать клиентов об оплате их услуг за пределами App Store. Это позволит компаниям избежать комиссии за использование магазина.

Apple, Google, Южная Корея
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