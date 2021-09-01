Зеленский готов к встрече с Путиным «в любой момент»

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в любое время», заявил пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров.

«Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время», — цитируют Никифорова СМИ.

Отвечая на вопрос, ведется ли какая-либо подготовка к такой встрече, Никифоров порекомендовал российским журналистам «спросить своего президента».

Ранее разговор о возможной встрече двух президентов поднимался в апреле. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса», чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе.

В ответ Путин предложил приехать Зеленскому в Москву. Но при этом оговорил, что для разрешения конфликта на Донбассе Киеву необходимо начать с переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.

В то же время сам Зеленский позже заявил, что готов провести встречу где угодно. По его словам, для Украины представляет важность не место, а содержание таких переговоров. В частности, президент предложил изменить формат переговоров по минским договоренностям либо же вовсе от него отказаться. При этом Зеленский отдал поручение главе ОП организовать встречу с Путиным. Тем не менее Кремль тогда заявлял, что никаких деталей относительно места и времени встречи у администрации российского президента нет.