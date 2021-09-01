Зеленский в США сообщил о готовности к приватизации Приватбанка

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями американского бизнеса заявил, что Киев готов к приватизации Приватбанка. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в среду.

«Президент напомнил и о банковской реформе и готовности к приватизации одного из крупнейших банков в Украине — Приватбанка, реформе государственного концерна „Укроборонпром“, о энергетических проектах и „зеленом“ курсе», — указано в сообщении.

Отмечается, что с американской стороны в переговорах принимали участие финансовые, энергетические компании, а также компании, которые работают в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях. Зеленский сообщил на встрече, что Киеву нужна «хорошая поддержка со стороны крупных компаний».

Напомним, что в декабре 2016 года по предложению Национального банка Украины и акционеров Приватбанка правительство приняло решение национализировать крупнейшую финорганизацию в Украине.

Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица затем подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. Международный валютный фонд ранее требовал от Украины не допустить возвращения Приватбанка прежним владельцам в качестве условия предоставления дальнейших кредитов.