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Зеленский и Байден начали переговоры в Белом доме

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Зеленский и Байден начали переговоры в Белом доме

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали переговоры в Белом доме, на повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, и обновление стратегического партнерства.

«Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Благодарю президента США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО», — написал Зеленский в Twitter.

Известно, что в начале встречи Джо Байден поприветствовал Владимира Зеленского.

Он заявил, что в период празднования 30-летия Независимости Украины, партнерство между странами крепчает и станет еще крепче. У Украины и США общие ценности и США также преданы достижению своей цели относительно Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной.

Также президент США Джо Байден в среду на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что хотел бы вновь посетить Украину. Слова главы вашингтонской администрации передает пресс-пул Белого дома.

Байден вспомнил о своем предыдущем визите на Украину и заявил, что хотел бы посетить страну вновь.

Также он заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне исходящей от РФ угрозы.

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Байден заявил, что обсудит с Зеленским диверсификацию энергетического сектора Украины и поддержку со стороны США реформ на Украине.

Зеленский в начале встречи с Байденом упомянул «Северный поток — 2», другие вопросы, включая восстановление экономики и роль США в урегулировании в Донбассе.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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Среда, 1 сентября 2021
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