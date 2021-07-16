Футболистам сборной Италии дали ордена за победу на чемпионате Европы

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил всех игроков и членов штаба футбольной национальной сборной орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» разных степеней за победу на чемпионате Европы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

В сообщении сказано, что награда присуждена членам сборной «в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на Евро-2020».

Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» имеет шесть степеней. Главному тренеру сборной Роберто Манчини и президенту Итальянской федерации футбола Габриэле Гравине была присуждена его третья степень — великий офицер. Менеджер команды Габриэле Ориали и глава итальянской делегации Джанлука Виалли стали командорами — обладателями четвертой степени. Капитану сборной Джорджо Кьеллини присудили пятую степень офицера, остальные игроки национальной команды стали обладателями шестой степени кавалера.

На чемпионате Европы сборная Италии заняла первое место в группе A, одержав три победы в трех матчах. Были обыграны команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). Все эти встречи итальянцы провели на Олимпийском стадионе в Риме. В 1/8 финала они обыграли сборную Австрии со счетом 2:1 в дополнительное время, в четвертьфинале оказались сильнее бельгийцев (2:1), а в полуфинале победили испанцев (1:1, 4:2 по пенальти).

В финале Евро сборная Италии победила команду Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Англичане отметились голом уже на второй минуте: его автором стал Люк Шоу. Мяч за итальянцев забил Леонардо Бонуччи на 67-й минуте встречи. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.