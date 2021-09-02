Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро

Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро из-за проблем в прозрачности обработки данных, говорится в сообщении регулятора.
«Комиссия по защите данных (DPC) сегодня объявила решение по расследованию в рамках Общих положений о защите данных (GDPR), проведенному в отношении WhatsApp Ireland Ltd. Расследование DPC началось 10 декабря 2018 года и было направлено на то, чтобы выявить, исполнял ли WhatsApp свои обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с GDPR... DPC наложил на WhatsApp штраф на сумму в 225 миллионов евро», — говорится в релизе.
Расследование касалось предоставления данных и прозрачности в обработке информации, в том числе между WhatsApp и другими компаниями Facebook, говорится в сообщении.
Как объяснил регулятор, 28 июля 2021 года Европейский совет по защите данных (EDPB) принял решение, которое содержит инструкции по отношению к DPC о переоценке и увеличении штрафа на основании ряда факторов. В дополнение к штрафу ирландский регулятор потребовал от WhatsApp внести корректировки, чтобы процесс обработки данных соответствовал регламенту GDPR, говорится в релизе.
WhatsApp — принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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