Войти
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
заявление
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
позиция
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

регулирование
RSS

Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро

227
Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро

Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро из-за проблем в прозрачности обработки данных, говорится в сообщении регулятора.

«Комиссия по защите данных (DPC) сегодня объявила решение по расследованию в рамках Общих положений о защите данных (GDPR), проведенному в отношении WhatsApp Ireland Ltd. Расследование DPC началось 10 декабря 2018 года и было направлено на то, чтобы выявить, исполнял ли WhatsApp свои обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с GDPR... DPC наложил на WhatsApp штраф на сумму в 225 миллионов евро», — говорится в релизе.

Расследование касалось предоставления данных и прозрачности в обработке информации, в том числе между WhatsApp и другими компаниями Facebook, говорится в сообщении.

Как объяснил регулятор, 28 июля 2021 года Европейский совет по защите данных (EDPB) принял решение, которое содержит инструкции по отношению к DPC о переоценке и увеличении штрафа на основании ряда факторов. В дополнение к штрафу ирландский регулятор потребовал от WhatsApp внести корректировки, чтобы процесс обработки данных соответствовал регламенту GDPR, говорится в релизе.

Читайте также: В Техасе разрешили открытое ношение любого огнестрельного оружия

WhatsApp — принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

Ирландия, WhatsApp
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016