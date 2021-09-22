Зеленский обсудил с президентом Microsoft электронное голосование и кибербезопасность

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США обсудил с президентом Microsoft Брэдом Смитом расширение присутствия корпорации в Украине.
«Мы заинтересованы в создании в Украине дата-центра Azure. Также речь шла об участии Microsoft в разработке систем электронного голосования, антикоррупционных программ и о взаимодействии в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации», — написал Зеленский в Twitter в среду.
Как сообщается на сайте главы государства, в ходе разговора было отмечено, что в настоящее время в Украине создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.
«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны», — подчеркнул Зеленский.
Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества Украины с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов, уделив особое внимание построению в Украине инфраструктуры для облачных сервисов.
Зеленский пригласил президента Microsoft посетить Украину в удобное для него время.
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