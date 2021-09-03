Советник Кличко отрицает причастность к вымогательству «отката» от застройщика

Советник мэра Киева Виталия Кличко по вопросам экологии Алексей Гриценко отрицает свою причастность к вымогательству взятки от застройщика в обмен на беспрепятственное строительство ТРЦ в Дарницком районе города Киева.
Об этом пишет corruptioner.com.
В комментарии нашему изданию Алексей Гриценко заявил что, «никаким образом не общается с застройщиком и не понимает о чем речь».
Напомним, ранее в СМИ была опубликована якобы переписка Алексея Гриценко с представителем застройщика.
В сеть попали снимки переписки из секретного чата Telegram между Алексеем Гриценко и представителем застройщика, где среди прочего «речь идёт об откате за то, чтобы Гриценко перестал кошмарить застройщика Вырлицы», в противном случае представитель застройщика угрожал советнику мэра публикацией компромата: «Узнал голос друга? Ты понял, что вы в прямом эфире?».
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