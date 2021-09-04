Власти ожидают, что США примут участие в переговорах по Донбассу

Соединенные Штаты примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, для этого будет организован более широкий формат переговоров. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24».
«С сегодняшнего дня, начиная с этой встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, — Ред.), все вопросы, которые касаются Донбасса, будут не только обсуждаться не только в „нормандском“ формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты», — сообщила вице-премьер.
Украина ожидает «ряд визитов» в ближайшее время и переговоры с участием министров иностранных дел и советников по вопросам безопасности, добавила Стефанишина. По ее словам, США уверены в своей ключевой роли в вопросе стабилизации ситуации на Донбассе и возвращении Крыма Украине.
Напомним, что Зеленский прибыл в США 31 августа по приглашению Байдена, главы государств встретились 1 сентября. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке независимости Украины перед лицом российской агрессии. Позднее Зеленский сообщил о предложении американскому президенту привлечь США к урегулированию войны на Донбассе с помощью разных форматов.
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