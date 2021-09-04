Войти
Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября
решение
Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
заявление
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

медицина
RSS

Ученые заявили об угрозе старения почек на десятилетия из-за COVID

262
Ученые заявили об угрозе старения почек на десятилетия из-за COVID

Перенесенный коронавирус может сказываться на почках и эти последствия могут сохраняться всю жизнь, нанося серьезный ущерб функционированию этого органа, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование группы американских ученых из Сент-Луиса.

В исследовании приняли участие 89,2 тыс. людей, у которых диагностировали COVID-19 с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Также ученые использовали данные 1,6 млн человек, которые не болели COVID-19.

В итоге в период от одного до шести месяцев после заражения, люди с COVID-19 были более подвержены снижению функции почек (на 35%), чем те, у кого коронавирус не обнаружили. «Люди, пережившие первые 30 дней CОVID, подвергаются риску развития почечной недостаточности», — цитирует газета нефролога и доцента Медицинской школы при Университетет Вашингтона Зияда Аль-Али, который является одним из авторов исследования.

Читайте также: Андрею Шевченко не предлагали продлить контракт со сборной Украины

Он также отметил, что у 4,7 тыс. участников исследования, перенесших COVID-19, функционирование почек снизилось на 30% в течение года. Это эквивалентно примерно 30-летнему «старению» органа, уточнил доцент медицины в Йеле Перри Уилсон, не принимавший участия в исследовании.

У 220 пациентов, задействованных в исследовании, ученые выявили последнюю стадию заболевания почек, когда теряются 85% их функций.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 4 сентября 2021
Пятница, 3 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016