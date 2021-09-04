Ученые заявили об угрозе старения почек на десятилетия из-за COVID

Перенесенный коронавирус может сказываться на почках и эти последствия могут сохраняться всю жизнь, нанося серьезный ущерб функционированию этого органа, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование группы американских ученых из Сент-Луиса.

В исследовании приняли участие 89,2 тыс. людей, у которых диагностировали COVID-19 с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Также ученые использовали данные 1,6 млн человек, которые не болели COVID-19.

В итоге в период от одного до шести месяцев после заражения, люди с COVID-19 были более подвержены снижению функции почек (на 35%), чем те, у кого коронавирус не обнаружили. «Люди, пережившие первые 30 дней CОVID, подвергаются риску развития почечной недостаточности», — цитирует газета нефролога и доцента Медицинской школы при Университетет Вашингтона Зияда Аль-Али, который является одним из авторов исследования.

Он также отметил, что у 4,7 тыс. участников исследования, перенесших COVID-19, функционирование почек снизилось на 30% в течение года. Это эквивалентно примерно 30-летнему «старению» органа, уточнил доцент медицины в Йеле Перри Уилсон, не принимавший участия в исследовании.

У 220 пациентов, задействованных в исследовании, ученые выявили последнюю стадию заболевания почек, когда теряются 85% их функций.