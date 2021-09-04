Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпийских игр

Сборная Китая досрочно стала победителем медального зачета Паралимпийских игр в Токио.
Китайские спортсмены завоевали 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей. Идущая второй команда Великобритании (40-36-41) потеряла шансы на то, чтобы догнать сборную Китая по количеству завоеванных золотых медалей и обойти ее в медальном зачете.
Сборная Китая неизменно становится победителем Паралимпийских игр с 2004 года. На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро китайские спортсмены завоевали рекордные 239 медалей (107-81-51).
В активе паралимпийской сборной Украины пока 96 наград — 24 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых. «Сине-желтые» занимают пятое место в общекомандном зачете и по количеству медалей.
Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
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