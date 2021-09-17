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Зеленский присвоил звание Героя Украины пятиразовому чемпиону Паралимпийских игр в Токио

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Зеленский присвоил звание Героя Украины пятиразовому чемпиону Паралимпийских игр в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с чемпионами и призерами ХVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, которая прошла в пятницу в Киеве, присвоил звание Героя Украины пятиразовому чемпиону Игр, серебряному и бронзовому призеру, пловцу Максиму Крипаку.

«Вы рекордсмены. Вы супермены. У вас нет никаких изъянов. У вас есть суперспособности... Вы показали, что если украинцы начинают что-то 24 августа (летние Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа, в День независимости Украины — Ред.), то это обязательно будет большим успехом. Каждый из вас Герой. Тем не менее, особенно на играх в Токио засияла звезда Максима Крипака и наш украинский пловец завоевал 7 наград», — заявил Зеленский во время выступления перед паралимпийской сборной Украины.

Глава государства подчеркнул, что пловец Крипак стал лучшим спортсменом Паралимпиады в Токио и установил новый рекорд, который до него держался 11 лет.

«В одном интервью Максим сказал, что его пример для подражания — это пример великого спортсмена Майкла Фелпса. Ты сказал, что хочешь быть лучше его... Ты уже точно не хуже. А для нас точно лучше. И пусть не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше. Потому что, при всем уважении к великому спортсмену, 40 млн украинцев не прикованы к экранам, когда плывет Фелпс. И это нормально. Он просто герой другой страны. Он не наш герой. Мы прикованы к экранам, когда плывешь ты. Потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня — Герой Украины», — заявил Зеленский.

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Позже на сайте президенте был обнародован официальный указ главы государства о присвоении Максиму Крипаку звания Герой Украины.

В нем отмечается, что звание Героя Крипаку было присвоено за выдающиеся спортивные достижения на Паралимпийских играх в городе Токио, проявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины.

Герой Украины, Паралимпийские игры, Владимир Зеленский, Максим Крипак
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