В России за взяточничество задержали губернатора одной из областей

Губернатор Пензенской области РФ Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний „БИОТЭК“, и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», — сказала чиновница, которую цитируют российские СМИ.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллиона рублей.
Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие также намерено просить суд об аресте подозреваемых.
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