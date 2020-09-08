Госпогранслужба подтвердила прибытие в Украину из Беларуси двух оппозиционеров

В Государственной пограничной службе Украины заявляют о прибытии в Украину из Беларуси двух членов Координационного совета белорусской оппозиции — в страну въехали Антон Родненков и Иван Кравцов, а Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

«В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов... Гражданка Республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» во вторник спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.