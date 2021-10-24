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В Кремле заявили о невозможности помешать Украине вступить в НАТО

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В Кремле заявили о невозможности помешать Украине вступить в НАТО

Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, однако считает возможным минимизировать последствия таких шагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире местного телевидения.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — сказал Песков.

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Напомним, 19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном. В ходе встречи он поддержал стремление Украины вступить в НАТО.

НАТО, Дмитрий Песков
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