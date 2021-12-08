В Кремле жалуются, что НАТО постепенно «подминает» Украину

Североатлантический альянс постепенно «подминает» Украину под себя, что для России является красной линией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия», — сказал он.

Комментируя заявления Запада о якобы существующей военной угрозе для Украины со стороны РФ, Песков отметил, что Россия проводит военные маневры на своей территории.

«В любом случае, Россия, все, что она делает, все делается в рамках территории Российской Федерации. И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда, в этом большая разница», — сказал представитель Кремля.