Президент Гвинеи арестован военными

Президент Гвинеи Альфа Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа, сообщают СМИ этой страны со ссылкой на собственные источники.
Кроме того, под стражей, по их данным, оказались многие высокопоставленные чиновники.
Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.
Предполагается, что путчистов возглавляет командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Думбуйя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.
Военные, пытающиеся захватить власть в Гвинее, объявили в воскресенье о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee Matin.
По его данным, с соответствующим заявлением выступил глава мятежников полковник Мамади Думбуйя. Он также распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.
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