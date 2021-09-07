Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в различных регионах наблюдается различная ситуация. Об этом заявила во вторник эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.
«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, — отметила она. — В последнее время ежедневно выявляется 4,4 — 4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72 — 78 тыс. смертей». «Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», — подчеркнула ван Керкхове.
Так, по ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.
«Ситуация вызывает обеспокоенность, — подытожила эксперт. — Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией».
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