В Минздраве не видят оснований для «красного» уровня карантина ни в одном регионе

Оснований для введения «красного» уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сейчас оснований для введения „красного“ уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины. Есть только показатели, чтобы перевести территорию всей Украины в „желтый“ уровень», -с казал он в эфире телеканала Украина24 во вторник.

Он подчеркнул, что в «желтом» уровне эпидопасности ограничений на пользование общественным транспортом нет.

Относительно образовательных учреждений Ляшко отметил, что «школы в оффлайне будут работать, если 80% педагогов вакцинированы от COVID-19».

«В случае, если такая норма не соблюдается, школы перейду в онлайн», — сказал он.

Ляшко уточнил, что для «желтого» уровня будут учитываться вакцинированные первой дозой, для «красного» уровня необходима будет вакцинация педагогов двумя дозами.