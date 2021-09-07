В Минздраве не видят оснований для «красного» уровня карантина ни в одном регионе

Оснований для введения «красного» уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Сейчас оснований для введения „красного“ уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины. Есть только показатели, чтобы перевести территорию всей Украины в „желтый“ уровень», -с казал он в эфире телеканала Украина24 во вторник.
Он подчеркнул, что в «желтом» уровне эпидопасности ограничений на пользование общественным транспортом нет.
Относительно образовательных учреждений Ляшко отметил, что «школы в оффлайне будут работать, если 80% педагогов вакцинированы от COVID-19».
«В случае, если такая норма не соблюдается, школы перейду в онлайн», — сказал он.
Ляшко уточнил, что для «желтого» уровня будут учитываться вакцинированные первой дозой, для «красного» уровня необходима будет вакцинация педагогов двумя дозами.
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