В Украину пришло «бабье лето» - ожидается теплая и сухая погода

До конца недели над территорией Украины будет господствовать теплый и сухой воздух в поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 9 сентября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье Черного моря до 14°; днем 20-25°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 15-17°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 сентября самая высокая температура днем (+33,5°) была в 1944 году, самая низкая ночью (+2,4°) в 1900 году.

В пятницу, 10 сентября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днём 21-26°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.

Утром 8 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 17-20°, в Днепре вблизи Киева — 18°.