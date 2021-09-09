Путин присвоил погибшему вчера министру звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям РФ Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило российское МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году.