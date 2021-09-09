Российский суд оставил без изменений приговор главе Меджлиса Чубарову

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор контролируемого РФ Верховного суда Крыма, который заочно приговорил председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к 6 годам колонии, передают российские СМИ с заседания суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката осужденного Чубарова на приговор Верховного суда Республики Крым, которым Чубаров осужден.... приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения», — сказала судья.

Также суд постановил дополнить описательно-мотивировочную часть приговора при описании «преступного деяния» показаниями двух потерпевших, которым якобы была причинена физическая боль.

Адвокат Чубарова Николай Полозов, отстраненный ранее от дела, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы сообщил, что защита намерена обжаловать приговор в кассационном порядке, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Процессуально мы будем проходить все инстанции, с этого года еще одна обязательная инстанция для обращения в европейский суд — это кассация. Поэтому будем обжаловать в Четвертый кассационный суд в Краснодаре, после этого никаких препятствий для обращения в ЕСПЧ нет», — сказал Полозов, добавив, что его подзащитный не согласен с решением суда и его позиция «заключается в полном непризнании вины по этому уголовному делу».

Напомним, Верховный суд аннексированного Крыма 1 июня заочно приговорил к шести годам колонии Чубарова, обвиняемого в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 280.1 УК РФ «Призывы к нарушению территориальной целостности РФ». Чубаров находится в РФ в международном розыске.

Как считают россияне, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Автономной Республики Крым для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, и лично руководить участвующими в них сторонниками объединения. В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета Автономной Республики Крым, не менее 80 крымчан пострадали, двое из которых погибли.

В сентябре 2017 года Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза «за организацию массовых беспорядков» к восьми годам колонии общего режима. Несколько членов объединения также осуждены за участие в массовых беспорядках.