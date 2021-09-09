Администрация Байдена хочет снизить цены на лекарства

Администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться снижения цен на отпускаемые по рецепту лекарства, чему призван способствовать разработанный ею план, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
В Белом доме планируют содействовать принятию направленного на то же законопроекта, и разработанный план, который будет представлен в четверг, станет, как пишет издание, первой «дорожной картой» действий администрации в поддержку усилий по снижению цен на медицинские препараты.
В плане, как стало известно газете, предлагается, помимо поддержки разработанного законодателями-демократами законопроекта, наделить федеральные власти полномочиями для обсуждения ценообразования на лекарства в рамках национальной программы медицинского страхования Medicare и возможностями добиваться снижения стоимости препаратов также и в частном медицинском секторе. В «дорожную карту», говорится в публикации, включены и рекомендации для министерств и ведомств по координации усилий при необходимости внесения соответствующих законодательных изменений.
«Администрация Байдена — Харрис сохраняет приверженность тому, чтобы сделать максимально открытым для американских семей доступ к получению медицинской помощи, и данный план представляет основной маршрут, следуя которым, мы будем этого добиваться, — цитирует The Wall Street Journal заявление министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерру. — Содействуя проведению переговоров, конкуренции и инновациям в сфере здравоохранения, мы будем добиваться установления справедливых цен и будем отстаивать доступ к медицинскому обслуживанию».
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