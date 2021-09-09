По итогам августа в Украине зафиксирована инфляция 10,2%

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам августа 2021 года остался на уровне 10,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Согласно ее данным, после инфляции 0,1% за июль в августе этого года была зафиксирована дефляция 0,2%, что соответствует динамике цен и в августе прошлого года.
Базовая инфляция в августе была нулевой после дефляции 0,1% месяцем ранее. В августе минувшего года была зафиксирована базовая инфляция 0,1%, соответственно в годовом измерении она снизилась до уровня 7,2%.
Как сообщалось, в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае — на 1,3%.
В целом за первых восемь месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,2%, базовая — 4,2%.
Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.
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