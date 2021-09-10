США выразили беспокойство из-за «кризиса руководства» в «Нафтогазе»

Вашингтон беспокоят кадровые перестановки в украинской компании «Нафтогаз», в том числе недавние увольнения трех членов наблюдательного совета, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Пирс.
«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в «Нафтогазе», в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», — сказал он.
Пирс добавил, что в США понимают, что Украина делает усилия для поиска решения, которое бы соответствовало принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и обеспечило бы здравое управление «Нафтогазом».
«Мы призываем к незамедлительному продвижению этих усилий. По мере того, как российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужны вопросы о ее приверженности принципам корпоративного управления. Мы приветствуем активную вовлеченность правительства Украины в процесс позитивного урегулирования этого вопроса», — сказал Прайс.
Ранее три независимых члена наблюдательного совета подали в отставку. В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьеру — министру экономики Алексею Любченко обеспечить объявление конкурса по отбору четырех независимых членов набсовета компании.
Кризис начался 28 апреля, когда Кабинет министров заявил, что председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев будет уволен с должности, а его место займет и.о. министра энергетики Юрий Витренко. В правительстве пояснили перестановки убытками компании. В «Нафтогазе» называли увольнение Коболева «юридической манипуляцией».
В тот же день правительство досрочно прекратило полномочия трех независимых членов наблюдательного совета и трех представителей государства. С 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на полгода.
1 мая члены совета подали заявления о досрочном прекращении полномочий. Правительство тогда призвало их остаться до избрания нового состава наблюдательного совета.
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