Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Беларусью «гибридной атакой»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с беженцами на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой. Об этом она заявила в субботу на совместной пресс-конференции в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким.
«Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев», — сказала она. «Это касается Литвы и Польши», — добавила канцлер.
По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы. «Обращаюсь к белорусской стороне: есть возможность помочь людям, оказавшимся там в сложных гуманитарных условиях, через международные организации, такие как Красный Крест, — сказала канцлер Германии. — Польская сторона должна быть открыта для этого, но также и белорусская сторона».
«Это обращение к белорусской стороне. Нужно дать им понять, что это люди, которым нужна помощь, защита. Это люди, которых используют как средство давления. Я сказала это также президенту России. Я думаю, совершенно недопустимо, чтобы такие гибридные атаки проводились при помощи этих людей», — добавила Меркель.
Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Беларуси в связи с спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано более 4 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. В прошлом году их было 120. Минобороны Польши объявило о начале строительства на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 м. В помощь пограничной охране армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы. Планируется отделить забором 180-190 км. Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км.
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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