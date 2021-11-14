Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов

Беженцам на границе с Польшей за пять дней доставили около 18,5 тонны продуктов, сообщает пресс-служба Совета республики, верхней палаты парламента Беларуси.

«По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания — 18,6 т, в том числе молоко — 5 т, хлебобулочные изделия — 5,5 т, консервы мясные — 2 т, консервы овощные — 0,8 т, колбасные изделия — 2 т, кондитерские изделия — 1,3 т, фрукты — 0,8 т, детское питание — 1,2 т, вода питьевая — 7 т, теплая одежда — 3200 единиц, одеяла — 760 единиц», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Совета республики.

Власти Беларуси также организовали снабжение мигрантов водой и сухими дровами. В лагере в субботу также начал функционировать палаточный городок, где есть места для обогрева детей и женщин, а также работает офис правовой помощи.

Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Беларуси с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса.

В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.