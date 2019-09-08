США ожидают, что талибы возьмут на себя серьезные обязательства

Вашингтон не согласится на какие-либо договоренности с представителями радикального движения «Талибан», пока они не продемонстрируют готовности взять на себя серьезные обязательства и их выполнять. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNN.

По словам шефа американской дипломатии, талибы должны «взять на себя значимые обязательства», а также показать «способность выполнять свои обещания». «Мы уменьшим численность наших сил в Афганистане только, если будут выполнены некоторые условия», — добавил он.

«Если „Талибан“ не будет вести себя надлежащим образом, если они не выполнят обещания, которые они нам дали несколько недель назад, а в некоторых случаях несколько месяцев назад, президент не намерен ослаблять давление. Мы не намерены сокращать поддержку афганских сил безопасности, которые вели столь тяжелые бои», — пояснил Помпео. Он не привел список обязательств, которые с точки зрения Вашингтона, должны взять на себя талибы. Госсекретарь дал понять, что они касаются прекращения терактов, а также разрыва связей между «Талибаном» и террористической сетью «Аль-Каида».

Помпео заявил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад на время вернется в США в свете отмены встречи американского лидера Дональда Трампа с представителями радикального движения «Талибан».

«Он пока возвращается домой, — сказал шеф американской дипломатии. — Я надеюсь, что „Талибан“ изменит свое поведение».

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. В субботу Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября встречи с представителями «Талибана» и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в стране после теракта в Кабуле.