Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Венгрию

Папа Римский Франциск встретился по прибытии в столицу Венгрии на заключительную мессу Международного евхаристического конгресса с венгерским президентом Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. Фото со встречи, носившей формальный характер, разместила в воскресенье пресс-служба премьера Венгрии.
Как сообщили ватиканские дипломатические источники папскому пресс-пулу, встреча продлилась около четверти часа. Она прошла за закрытыми дверями в одном из залов Музея изобразительных искусств. Понтифик преподнес в дар мозаичную картину с изображением площади Святого Петра, воспроизводящую полотно художника середины XIX века Ипполито Каффи (1809-1866).
Папский визит в Будапешт ограничивается религиозной программой. Сам он ранее анонсировал его как «мессу, а не посещение страны».
Мессу он отслужит на Площади Героев, завершая визит в Венгрию. Около 75 тыс. человек зарегистрировались на мессу, громкоговорители будут расставлены на бульварах, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли бы ее услышать.
Уже во второй половине дня понтифик переедет в Братиславу, где продолжится его апостольская поездка.
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