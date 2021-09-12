Войти
Байден назвал ошибкой попытку США объединить Афганистан
позиция
Байден назвал ошибкой попытку США объединить Афганистан
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду
планы
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

событие
RSS

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Венгрию

138
Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Венгрию

Папа Римский Франциск встретился по прибытии в столицу Венгрии на заключительную мессу Международного евхаристического конгресса с венгерским президентом Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. Фото со встречи, носившей формальный характер, разместила в воскресенье пресс-служба премьера Венгрии.

Как сообщили ватиканские дипломатические источники папскому пресс-пулу, встреча продлилась около четверти часа. Она прошла за закрытыми дверями в одном из залов Музея изобразительных искусств. Понтифик преподнес в дар мозаичную картину с изображением площади Святого Петра, воспроизводящую полотно художника середины XIX века Ипполито Каффи (1809-1866).

Папский визит в Будапешт ограничивается религиозной программой. Сам он ранее анонсировал его как «мессу, а не посещение страны».

Читайте также: Данилов предлагает перевести Украину на латиницу

Мессу он отслужит на Площади Героев, завершая визит в Венгрию. Около 75 тыс. человек зарегистрировались на мессу, громкоговорители будут расставлены на бульварах, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли бы ее услышать.

Уже во второй половине дня понтифик переедет в Братиславу, где продолжится его апостольская поездка.

Венгрия, Папа Римский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 12 сентября 2021
Суббота, 11 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016