Производство турецких беспилотников могут разместить в Украине

Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с Халуком Байрактаром — генеральным директором турецкой компании Baykar Makina, которая осуществляет производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для Украины.
«Стороны обсудили ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, рассмотрена возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины», — сообщила пресс-служба Минобороны.
Как отмечается в пресс-релизе, Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины 14 декабря 2020 года. Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
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