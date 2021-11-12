Минобороны Украины купит еще одну партию турнцких беспилотников Bayraktar

Министерство обороны в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», — цитирует слова Резникова, сказанные им в ходе визита в районе проведения операции Объединенных сил, пресс-служба Минобороны в пятницу.

По словам главы ведомства, БПЛА Bayraktar будут применяться, «поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayraktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

Как сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.