Минобороны Украины купит еще одну партию турнцких беспилотников Bayraktar

Министерство обороны в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил министр обороны Алексей Резников.
«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», — цитирует слова Резникова, сказанные им в ходе визита в районе проведения операции Объединенных сил, пресс-служба Минобороны в пятницу.
По словам главы ведомства, БПЛА Bayraktar будут применяться, «поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayraktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.
Как сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016