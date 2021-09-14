Президента Чехии госпитализировали

Президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный университетский госпиталь в Праге, сообщает портал iROZHLAS.cz со ссылкой на пресс-секретаря клиники.
«Он должен быть госпитализирован сегодня», — сказала собеседница портала, отметив, что по закону не имеет права раскрывать подробности.
Советник Земана Мартин Неедлы сообщил СМИ, что по имеющейся у него информации президент должен был пройти профилактический осмотр.
Портал Novinky.cz отмечает, что пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек не ответил на запрос о причинах визита президента в больницу, однако процитировал на своей странице в сети Twitter один из псалмов.
В 2021 году 76-летний Земан уже проходил комплексное профилактическое медицинское обследование после того, как ему сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда президент Чехии оставался в больнице в течение двух дней. В предыдущие годы он попадал в больницу еще несколько раз, в том числе в связи с проведением ему операции после перелома руки.
Весной 2021 года Земан рассказал, что из-за болезни ног начал передвигаться в инвалидном кресле.
Чешские СМИ отмечают также, что 14 сентября в Центральный военный госпиталь прибыл и бывший президент страны Вацлав Клаус (занимал пост в 2003-2013 годах). По данным iROZHLAS.cz, Клаус провел в клинике выходные из-за проблем с высоким кровяным давлением, в понедельник был выписан, а в вторник вернулся для нового осмотра.
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