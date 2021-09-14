Шмыгаль считает, что влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ

Влияние бизнеса на политику и политическую коррупцию можно устранить путем реформы системы правосудия и усиления антимонопольного законодательства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Бизнес должен быть отделен от политики, это требование украинского общества. И это тоже нужно реализовать в нашей стране... Существует какая-то определенная политическая коррупция. Все эти вещи необходимо очистить и на уровне реформы правосудия, и реформы рыночных отношений в разных сферах, и создать фондовый рынок, усилить влияние Антимонопольного комитета», — сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Борьбу с олигархами премьер считает требованием общества. «Это не чья-то идея, это украинское общество требует ликвидировать такое понятие и такое явление, как олигархат или олигарх», — добавил Шмыгаль.

Ключевым элементом борьбы с олигархами премьер назвал ужесточение антимонопольного регулирования.

«Здесь скорее надо говорить о борьбе с антиконкурентными подходами в экономике, борьбе с трастами и корпорациями в части злоупотребления ими монопольным положением. Вот это важный момент», — подытожил глава правительства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)» на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.