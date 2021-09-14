Шмыгаль считает, что влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ

Влияние бизнеса на политику и политическую коррупцию можно устранить путем реформы системы правосудия и усиления антимонопольного законодательства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Бизнес должен быть отделен от политики, это требование украинского общества. И это тоже нужно реализовать в нашей стране... Существует какая-то определенная политическая коррупция. Все эти вещи необходимо очистить и на уровне реформы правосудия, и реформы рыночных отношений в разных сферах, и создать фондовый рынок, усилить влияние Антимонопольного комитета», — сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Борьбу с олигархами премьер считает требованием общества. «Это не чья-то идея, это украинское общество требует ликвидировать такое понятие и такое явление, как олигархат или олигарх», — добавил Шмыгаль.
Ключевым элементом борьбы с олигархами премьер назвал ужесточение антимонопольного регулирования.
«Здесь скорее надо говорить о борьбе с антиконкурентными подходами в экономике, борьбе с трастами и корпорациями в части злоупотребления ими монопольным положением. Вот это важный момент», — подытожил глава правительства.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)» на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016