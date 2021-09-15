Цена газа в Европе продолжает бить рекорды

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE превысила $840 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торговой площадки. В 9:07 по Киеву стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах достигла $842,5 за 1 тыс. кубометров, или €68,995 за МВт•ч. На 9:28 они чуть потеряли в цене и торгуются на уровне €68,3 (+3,9%).

Рекордные цены на газ в Европе уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. В прошлом подобные всплески цен купировались переходом на конкурирующее топливо — уголь.