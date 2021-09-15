В Минздраве рассказали, как уменьшить дискомфорт при длительном ношении маски

В Министерстве здравоохранения сообщили, как уменьшить дискомфорт при длительном ношении маски.
Об этом ведомство проинформировало в своем Телеграм.
«Медицинские работники, работники супермаркетов, банков, аптек, водители общественного транспорта и т.п. носят маски в течение всего рабочего дня, что может привести натиранию кожи. Респираторы и хирургические очки прилегают к коже значительно плотнее, чем обычные маски, поэтому в первую очередь необходимо принять меры к предотвращению натирания кожи в местах контакта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что британские исследователи из Imperial College London сравнили эффективность определенных средств.
Они помогают снизить негативный эффект от длительного ношения средств индивидуальной защиты: обычная тальковая присыпка снижает трение на 49% при нанесении и на 59% — через 4 часа; смесь кокосового масла, какао-масла пчелиного воска снижала трение на 31% при нанесении и на 53% через 4 часа.
Также эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.
«Однако обычные увлажняющие кремы могут быть менее эффективными в таком случае, потому что они быстро адсорбируются в кожу и их протективный эффект не длится очень долго без повторного нанесения», — говорится в сообщении.
Напомним, за сутки 14 сентября в Украине в Украине зафиксированы 4 тыс. 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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