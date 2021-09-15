Пенсионерам в возрасте 70-75 лет буду ежемесячно доплачивать до 300 грн

Пенсионерам в возрасте 70-75 лет Кабинет министров установил с 1 октября 2022 года дополнительную ежемесячную доплату в сумме до 300 грн.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

«С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Она будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых ниже размера средней заработной платы за 2020 год», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, с марта 2023 года будет проходить ежегодная индексация таких доплат.

Шмыгаль напомнил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплаты до 400 грн.