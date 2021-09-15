Цена нефти тоже пошла вверх

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,93% и достигла $75,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:05 по Киеву.

К 16:10 рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $74,98 за баррель, что на 1,88% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $75 за баррель 2 августа.

Рост цены нефти происходит на фоне рекордного роста цены на природный газ, который только за сегодня подорожал более чем на $100.