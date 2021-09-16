В Украине за сутки 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 15 сентября 2021 в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 629, медработников — 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 507 человек; летальных случаев — 101; выздоровели — 1 499 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 331 540 человек, выздоровело 2 226 629 человек, летальных случаев — 54 651.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.
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