Новый iPhone 13 оказался мощнее конкурентов

Смартфоны iPhone 13 получили наиболее мощную в индустрию платформу. Слова представителей Apple о росте вычислительной мощи подтвердили первые результаты синтетических тестов чипсета A15 Bionic.
Новый iPhone 13 Pro засветился в базе бенчмарка Geekbench. Результаты оказались примерно на 10 процентов выше, чем у предшественника на A14 — 1734 баллов в одноядерном тесте и 4818 в многоядерном.
Графическое ядро оказалось еще мощнее, набрав в бенчмарке более 14 тысяч баллов, что на 55 процентов больше, чем у iPhone 12 Pro. В целом, результаты новой платформы Apple оказались гораздо выше, чем у готовящихся к выходу Qualcomm Snapdragon 898 и Exynos 2200.
Новое поколение смартфонов Apple было представлено 14 сентября — в семейство вошли iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016