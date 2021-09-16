Новый iPhone 13 оказался мощнее конкурентов

Смартфоны iPhone 13 получили наиболее мощную в индустрию платформу. Слова представителей Apple о росте вычислительной мощи подтвердили первые результаты синтетических тестов чипсета A15 Bionic.

Новый iPhone 13 Pro засветился в базе бенчмарка Geekbench. Результаты оказались примерно на 10 процентов выше, чем у предшественника на A14 — 1734 баллов в одноядерном тесте и 4818 в многоядерном.

Графическое ядро оказалось еще мощнее, набрав в бенчмарке более 14 тысяч баллов, что на 55 процентов больше, чем у iPhone 12 Pro. В целом, результаты новой платформы Apple оказались гораздо выше, чем у готовящихся к выходу Qualcomm Snapdragon 898 и Exynos 2200.

Новое поколение смартфонов Apple было представлено 14 сентября — в семейство вошли iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.