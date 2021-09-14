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Apple представила смартфон iPhone 13

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Apple представила смартфон iPhone 13

Apple показала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Семейство смартфонов было показано на сентябрьской презентации компании.

Одним из главных нововведений в дизайне смартфонов из Купертино стала уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев), что случилось впервые с момента запуска системы FaceID. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали. В остальном же смартфоны внешне крайне похожи на 12-е поколение.

Аппаратной платформой всех новинок назначен новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. Производительность, в том числе и графическая, вновь выросла. Значительно улучшена работа с задачами, где используется искусственный интеллект. Использована новая подсистема управления дисплеем.

iPhone 13 и 13 mini получили новую широкоугольную камеру, но разрешение осталось прошлое — 12 Мп. Младшие модели получили технологию стабилизации сдвигом матрицы. В Apple обещают, что сверхширокоугольная камера стала лучше снимать при недостатке света. При съемке видео смартфоны научились размывать фон — ранее такого iPhone не умели.

Аккумулятор также улучшили: теперь зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях. Модуль 5G тоже обновили - он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max все также оснащаются дополнительной камерой-телевиком, теперь с трехкратным зумом. Основная камера на 12 Мп получила увеличенный размер матрицы. Появился режим макрофотографии, за который отвечает сверхширокоугольная линза.

Важным нововведением стало увеличение минимальной планки памяти в младших моделях — теперь она стартует со 128 ГБ. Впервые появится версия с накопителем 1 ТБ.

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Цена в США на новые iPhone 13 mini начинается от $699, на iPhone 13 - от $799. Наиболее дорогим станет iPhone 13 Pro Max, базовая версия которого обойдется в 1099 долларов. На американском рынке предзаказ начнется с 17 сентября, а поступят смартфоны в продажу 24 сентября.

iPhone, iPhone 13
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