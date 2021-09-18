Талибы пообещали вернуть девочек Афганистана в школы

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» планирует, что девочки в ближайшее время возобновят занятия в школах страны. Об этом заявил в субботу представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.
«Должностные лица „Исламского эмирата Афганистан“ в настоящее время работают над тем, как разделить классы, а также распределить учителей в школах для девочек», — приводит его слова местное агентство Bakhtar.
В пятницу Министерство образования Афганистана проинформировало, что занятия в 1-6 классах школ страны возобновляются с 18 сентября, однако к учебному процессу пока приглашаются только мальчики и преподаватели-мужчины.
Как сообщали ранее местные СМИ, талибы планируют ввести во всех учебных заведениях Афганистана раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых вузах страны уже начались занятия в отдельных для студентов и студенток классах.
В 1996-2001 годах, когда радикалы контролировали большую часть Афганистана, все женские школы в стране были закрыты, поэтому большинство девочек оставалось без образования. После того как талибы потеряли власть в 2001 году, за прошедшие два десятилетия в Афганистане, по данным ООН, посещаемость начальных школ девочками увеличилась с 0% до более 80%. Кроме того, было открыто большое количество специализированных женских учебных заведений.
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