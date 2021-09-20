Сериал «Корона» стал обладателем «Эмми»

Сериал «Корона» стал обладателем награды в номинации «Лучший драматический сериал» американской телевизионной премии «Эмми», церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе.

На награду в этой номинации также претендовали «Пацаны», «Мандалорец», «Поза», «Рассказ служанки», «Бриджертоны», «Страна Лавкрафта» и «Это мы».

Лучшими драматическими актрисой и актером стали Оливия Колман и Джош О’Коннор, исполнившие роли в сериале «Корона».

Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо». Награды в номинациях лучший комедийный актёр и комедийная актриса подучили Джейсон Судейкис («Тед Лассо») и Джин Смарт («Хитрости»).

Награду в категории «Лучший мини-сериал» получил «Ход королевы». Лучшей актрисой в мини-сериале стала Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), а лучшим Юэн Макгрегор («Холстон»).

«Эмми» — американская телепремия, которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.